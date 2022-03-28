Ismael ilk tespiti yaptı! /28.03.2022

Beşiktaşta teknik direktörlük görevine getirilen Fransız Valerien Ismael, Kartalın eksiklerini tespit etmeye başladı. Sezon başından bu yana birçok konuda yetersiz kalan siyah beyazlı ekipte Ismael tesislerde kalarak raporlarını tutuyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismaelin çıkardığı raporu açıkladı. Şahinoğlu, Beşiktaşta çok sakatlık yaşandı. Valerien Ismaelin ilk tespiti bu takımın 90 dakikayı çıkartamaması. Kondisyon problemi ayrı ama fizik problemi de önemli. Ismaele baktığımızda ana gündem maddesi zaten fizik. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi