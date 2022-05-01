Ismael'den hücum hattına: Acımasız olun! /01.05.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 35. haftasında Kayserisporun konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip 10 kişi kaldığı maçı 1-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Valerien Ismael ve NKoudou hakkında konuştu. Sarıdağ, Ismael hoca hücum hattı için Acımasız olun tabirini kullanıyor. Bu tabirden kastı daha hareketli olmak veya son vuruşlar hakkında olabilir. Hoca 3 değişiklik yaparak hücum hattında daha sert oldu. Biraz daha acımasız bir hale geldi. NKoudou mesela öyleydi. Batshuayi, Nkoudou kadar acımasız değildi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi