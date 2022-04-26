Ismael'e sert eleştiri! "Oyunu okuyamadı" /26.04.2022

Süper Ligin 34. haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanan zorlu karşılaşmada Beşiktaş, Kasımpaşaya karşı 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber teknik direktör Valerien Ismael, Beşitktaşın başındaki ilk yenilgisini aldı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Fransız hocayı eleştirdi. Alpaslan, Ghezzal ve Rosierin arkasından Welinton da içeriye gidiyor. Hoca oyunu okuyamadı. Böyle oynayamazsınız. Her topta çıkılmaz. Rosier ve Rıdvanın pozisyon bilgileri zayıf. Pjanic bu düzenin oyuncusu değil. Orta sahada geriye sadece Josef kalıyor. O da bir yere kadar. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi