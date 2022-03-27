Ismael'e Yalçın benzetmesi! /27.03.2022

Bu sezon istediği istikrarı sağlayamayan Beşiktaşta teknik direktörlük koltuğu el değiştirdi. Sergen Yalçının yerine getirilen Önder Karaveli beklentileri karşılayamadı ve Valerien Ismael siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktör oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaşın kararını değerlendirdi. Uluç, Beşiktaş daha önce de sezon bitmeden Sergen hocayı getirdi, bir sonraki sezon şampiyonluk geldi. Hocanın bin kaset izlemektense takımla beraber bir idman yapması daha değerli. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi