İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın ilk 11'i! /23.04.2022

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI İZLE | Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Ligin 34. haftasında karşı karşıya gelecekler. Bordo mavili ekip zorlu mücadeleyi kazanıp puan farkını korumak ve şampiyonluk için son kulvara 11 puan farkla girmek istiyor. Fırtına, Adana Demirspor karşısında Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi ve Cornelius 11i ile sahaya çıkacak. Müsabaka 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Yeni Adana Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...