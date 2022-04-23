İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın muhtemel 11'i! /23.04.2022

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirsporun konuğu olacak. Şampiyonluk için sadece 4 puana ihtiyacı olan bordo mavili ekip, zorlu Adana deplasmanından 3 puan çıkartıp gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Fırtınanın Adana Demirspor karşısında Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Yeni Adana Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...