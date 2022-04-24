İşte Altay - Galatasaray maçı öncesi Aslan'ın muhtemel 11'i! /24.04.2022

Altay - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 34. haftasında Altay ile Galatasaray, İzmirde karşı karşıya gelecekler. Sezonu kötü geçiren sarı kırmızılı ekip deplasmanda moral arıyor. Aslanın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aahnolt, Pulgar, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Halil 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 24 Nisan Pazar günü saat 20:30da başlayacak. Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Altay - Galatasaray maçını CANLI izle...