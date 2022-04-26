İşte Arda Güler'in değeri! /26.04.2022

Fenerbahçede gözler Arda Gülerde. Süre aldığı 268 dakikada 3 gol ve 3 asist yapan genç oyuncu Avrupanın zirvesinde. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yıldız adayının ileride Fenerbahçeye kazandırabileceği bonservisi açıkladı. Tüzemen, Arda Güler, Türkiyeden Avrupaya en pahalı oyuncu olarak gider. Yaklaşık 50 milyon euroyu görür. Soğukkanlı ve mütevazı. Ayrıca rakibe de saygısızlık yamıyor. Allah vergisi yeteneği var ama gelişigüzel orta yapmıyor. Bakıp ortayı yapıyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi