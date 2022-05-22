İşte Aslan'da sezonun kırılma anı! /22.05.2022

Galatasaray sezonu Antalyada beraberlikle tamamladı. Süper Ligin 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılı ekip sezonu kötü bir şekilde tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Aslanın bu sezonki kırılma anını anlattı. Özcan, Sezonun kırılma anı Galatasarayın Fenerbahçeye 2-1 kaybettiği maç oldu. Yönetim Fatih Terim ile devam etmemeyi düşündü. Sonraki süreçte Pep Guardiola ile bir konferans görüşmesi gerçekleşti ve Domenec Torrenti önerdi. Eksi averaj Galatasaray için kabul edilebilir bir durum değil. Fathi hoca ile 1.35 olan puan ortalaması Torrent ile 1.38de kaldı. Biz bu sezonu Fatih Terim - Torrentten çok Cicaldau - Morutan sezonu ile hatırlayacağız. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi