İşte Aslan'ın Barça planı! /12.03.2022

Galatasaray, Süper Ligin 29. haftasında Beşiktaşı konuk edecek. Zorlu mücadele 14 Mart Pazartesi günü Nef Stadyumunnda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekip rövanş maçını da düşünerek derbide bazı isimleri dinlendirebilir. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Aslanın yapması gereken planı anlattı. Özcan, Camp Nouda 0-0 kalan takım bence rövanşa da çıkar. Feghouli, Babel banko dinlenecek. Berkan-Taylan ikilisinden birini daha dinlendiririm, Keremin de dinlenmesi gerekiyor bence, 41. maçına çıktı. İleride de Gomis ile başlanabilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberleri