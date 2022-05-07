İşte Aslan'ın Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i! /07.05.2022

Başakşehir - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 36. haftasında sezonu kötü geçiren Galatasaray, Avrupa potasında kalmaya çalışan Başakşehir deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı ekibin Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Gomis 11i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00da başlayacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Başakşehir - Galatasaray maçını CANLI izle...