İşte Aslan'ın sahip olduğu tek avantaj! /05.06.2022

Galatasaray yeni sezona hazırlanmak için 11 Haziranı bekliyor. Yapılacak olan seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, başkanlığa aday olan isimler. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Aslanın gelecek sezon için sahip olduğu tek avantajı açıkladı. Aktan, Sıkıntı çok büyük. Transfer, teknik direktör, sezon planlaması... Galatasarayın tek avantajı Avrupa kupalarında olmaması. Kendisini 6 Ağustosa hazırlayacak. Dolayısıyla önünde Sezon planlaması yapacak bir süresi var. Rakipleri Avrupada oynarken kendisi daha rahat bir kulvarda yürüyecek. Galatasaray sağlam bir patika oluşturursa uçar, gider. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi