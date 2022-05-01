İşte Aslan'ın Sivas maçı öncesi muhtemel 11'i! /01.05.2022

Galatasaray - Sivasspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 35. haftasında Galatasaray evinde Sivassporu konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip kalan maçlarda galibiyet alarak sezonu üst sıralarda bitirmek istiyor. Aslanın Sivasspora karşı Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Annholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Kerem ve Gomis 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 1 Mayıs Pazar günü saat 20:30da başlayacak. Maç Nef Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Sivasspor maçını CANLI izle...