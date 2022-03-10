İşte Barca maçının şifresi! "Morutan ile Taylan..." /10.03.2022

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyanın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Camp Nou Stadyumunda oynanacak. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin saha içinde alabileceği en iyi sonucun şifresini verdi. Kınalı, Galatasaray, Avrupada temaslı oyun oynayan takımlarla oynadı. Barcelona farklı. Bence Taylan Antalyalı tek ön libero oynamalı. Morutan ise Berkan Kutlunun yerinde oynayabilir. Barcelonaya karşı oynayarak direnme şansın var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi