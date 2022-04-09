İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi Kartal'ın muhtemel 11'i... /09.04.2022

Beşiktaş Alanyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş Süper Ligin 32. haftasında Alanyasporu evinde konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takım da Avrupa vizesi almak istiyor. Siyah beyazlı ekibin Alanyaspora karşı Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi muhtemel 11i ile sahaya çıkması bekleniyor. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak olan maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını CANLI izle...