İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın 11'leri! /08.05.2022

Beşiktaş - Fenerbahçe dev derbi maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisinde Beşiktaş, Avrupa potasına girmek için galibiyet arıyor. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak istiyor. Siyah beyazlı ekip sahaya Ersin, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi ve Larin 11 ile çıkacak. Fenerbahçenin 11i ise Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar şeklinde. Müsabaka 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00da başlayacak. Dev derbi Vodafone Park Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını CANLI izle...