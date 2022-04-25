İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi Kartal'ın muhtemel 11'i! /25.04.2022

Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşayı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanıp gelecek sezon Avrupaya gitmek için ilk dörde kendisini katmaya çalışıyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartalın Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...