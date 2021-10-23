İşte Beşiktaş'ın en kritik oyuncusu! "Ne Pjanic ne de Ghezzal..." /23.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, siyah beyazlı ekibin ek kritik oyuncusunu açıkladı. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ta kilit isim Batshuayi. Ghezzal, Pjanic... Hiçbiri değil. Çünkü Pjanic'te Ghezzal'da ona gol pası sunabiliyor ama bitiricilik konusunda problem yaşıyor. Burada Batshuayi'nin performansı Beşiktaş'ın tabelasını belirleyecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK haberi)