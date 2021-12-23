İşte Beşiktaş'ın hoca arayışında son durumu! Önder Karaveli... /23.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Kasımpaşa maçından sonra istifa eden Sergen Yalçının yerine Önder Karaveliyi geçiren Beşiktaş çıkışa geçti. Kayserispor galibiyeti ve Fenerbahçe deplasmanında oynanan oyun ile beğeni toplayan Karaveli, takımın başında kalabilir. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, Önder hoca ile bir sürpriz olmazsa ilk yarıyı kapatacak Beşiktaş. Alınan sonuçlara göre yola devam edilebilir. Ancak yönetim yabancı bir teknik direktörü düşünmeye devam ediyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi