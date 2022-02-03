İşte Beşiktaş'ın kanat transferi! Yönetimin Onyekuru kararı... /03.02.2022

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı gençleştirmek isteyen yönetim altyapı oyuncularına yöneldi. Bunun dışında transferlere de önem veren Kartal ilk olarak Gedson Fernandesi 1 Temmuzdan itibaren kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin yeni arayışı kanat bölgesinde olacak. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, transfer hakkında bilgi verdi. Şahinoğlu, Daha atletik bir takım yaratmak istiyor Beşiktaş. Onyekuru için girişimlerin olduğu söyleniyordu ama yönetim yalanladı. Onyekurunun pas atan versiyonunu arıyor Beşiktaş. Arada tecrübeli olsa da genç oyuncu transferleri yapılacak. Atletik, 90 dakika sahada kalabilecek, enerjik isimlere yönelecek Beşiktaş. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi