İşte Beşiktaş'ın temel sorunu! "Batshuayi ve Alex..." /07.02.2022

Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyasporu ağırladı. Golsüz sonuçlanan maçta Beşiktaşın temel sorunlarını A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu açıkladı. Şahinoğlu, Beşiktaşın 2 temel sorunu vardı. Fiziksel hücumda son vuruş sorunu bunlar. Beşiktaş fiziksel problemi bitirmiş gibi ama Batshuayi ve Alex son vuruş konusunda çok eksik kaldı. Önder Karaveli, Batshuayinin oyun tarzını beğenebilir ama bir forvet gol atmalı. Önder hoca bir hafta da Batshuayiyi kenarda oturtup Güven Yalçını oynatsın. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi