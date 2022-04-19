İşte Beşiktaş'ın transfer rotası! /19.04.2022

Beşiktaş gelecek seoznun transfer çalışmalarına başladı. Sezon öncesi kampına tüm oyuncuları yetiştirmek isteyen Kartal, görüşmelere başladı. Detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu aktardı. Şahinoğlu, İsveçli, 19 yaşındaki futbolcu için için şartlar zorlanıyor. Oyuncu ve ailesi henüz ikna edilmedi. Ancak bu transfer olumlu sonuçlanmazsa alternatiflere yönelinecek Beşiktaş. Sebastian Nanasi bunlardan birisi. Stoper konusunda Abdülkadir Bardakçı ya da Koray Günter üzerinden tercih yapacak. İkisinin maliyeti de aynı. Alexander Sörloth ile Beşiktaş zaten görüşüyordu. Tek konu Sörlotha Avrupadan teklif gelecek mi? dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi