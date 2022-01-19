İşte Campos'un G.Saray'a geliş sebebi! "Transfer..." /19.01.2022

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek için yola çıkan Portekizli futbol insanı Luis Campos, İstanbula geldi. Yapılacak görüşmeden önce A Spor muhabiri Emre Kaplan, Camposun geliş sebebini açıkladı. Kaplan, Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Elmas ile Campos bilgi alışverişi yapacaklar. Bu mali şartlarda profesyonel sözleşme imzalamak çok mümkün değil ama kadroya katılacak oyuncular ile ilgili ve gönderilecek isimlerle ilgili görüşülecek. Galatasarayın transfer yapması için oyuncu satması lazım ve bu konuda Luis Campostan yararlanılacak ama resmi bir görevlendirme beklenmiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi