Spor Toto Süper Ligde heyecan sürüyor. Galatasaray, Trabzonsporu konuk edecek. 23. hafta müsabakası Nef Stadyumunda oynanacak ve maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonsporda Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsikin sakatlıkları bulunuyor. Galatasarayda ise 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?