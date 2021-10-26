İşte derbinin belirleyici faktörleri! "O isimler Beşiktaş için..." /26.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Evinde ezeli rakibine karşı önceki 4 maçını kazanan siyah beyazlı ekip, seriyi 5 maça çıkardı. Beşiktaş açısından bu maçta öne çıkan bazı isimler vardı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu bu isimleri yorumladı. Şahinoğlu "Ersin penaltıyı kurtardı. Dün Necip, Diagne ile Mostafa ile çok iyi mücadele etti. Umut Meraş ilk kez ilk 11'de oynamasına rağmen Morutan'ı etkisiz hale getirdi ve hücumda yaptığı asistte önemliydi. Larin'den beklenti ise arka direk gollerinden birisini bulmaktı. Kornerde de Necip'in Larin'e asist yaptığı bir gol oldu. Gecenin faktörleri Ersin, Necip, Umut ve Larin oldu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)