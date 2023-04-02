Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. F.Bahçe 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek ve lider Galatasarayın kazandığı haftada puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Beşiktaş ise 3 maçlık galibiyet serisine bir yenisini ekleyerek rakibiyle puan farkını azaltma peşinde... Peki; F.Bahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11ler nasıl olacak? A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul, Furkan Yıldız ve Sercan Dikme iki takımdan son bilgileri aktardı. İşte o sözler...