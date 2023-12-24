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İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! /24.12.2023

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! /24.12.2023

Havuz Grubu

150 Bölüm | 26:40:47
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01

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! /24.12.2023

A Spor 05:06
02

"Berabere bitirmek istediler" /26.12.2023

A Spor 01:21
03

Turkuvaz Medya Grubu'nda Spor Zirvesi sona erdi! İşte sezonun en iyileri /25.12.2023

A Spor 44:54
04

Djiku - Icardi pozisyonunda penaltı var mı? O isimler yorumladı! /25.12.2023

A Spor 01:53
05

Toroğlu yorumladı! Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı? /24.12.2023

A Spor 03:53
06

Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" /24.12.2023

A Spor 02:37
07

Flaş derbi yorumu! "İki takım için beraberlik..." /24.12.2023

A Spor 01:23
08

"Oyun olarak tatmin olmayabiliriz" /23.12.2023

A Spor 02:19
09

Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok" /22.12.2023

A Spor 00:34
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