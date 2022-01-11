İşte F.Bahçe'de başarısızlığın sebebi! "Bu metot ile..." /11.01.2022

Fenerbahçe, Süper Ligin 20. haftasında Adana Demirsporu evinde ağırladı. 2-1 kaybettiği maçta Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koçu yeniden istifaya davet etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, durumu değerlendirdi. Karaman, Ali Koç dönemi sona ermek üzere gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Başkan çizgisini değiştirmeden başarıya ulaşmaya çalışıyor ve bu inat durumu başarısızlığı tekrarlatıyor. Amerikayı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Başarı için binlerce metot var ama siz bu metotların dışına çıkaran şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi