İşte F.Bahçe'de ismi saklanan hoca! /25.04.2022

Fenerbahçede teknik direktör arayışında sona doğru geliniyor. Joachim Löw ile orta yolu net olarak bulamayan Fenerbahçe yönetimi ibreyi Jorge Jesusa çevirdi. Ancak Jesus ile beklenen anlaşma yapılmazsa başka bir isim ile görüşmelen sonlanacak. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan o ismi açıkladı. Uzundurukan, Ali Koç ismi sır gibi saklanan üçüncü bir teknik direktör ile görüşüyor. Bunu bilen sadece yönetimden birkaç kişi. İddialara göre yeniden Slaven Bilic defterinin açıldığı söyleniyor ama başka birisi de olabilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi