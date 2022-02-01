İşte F.Bahçe'nin transfer gündemi! Golcüde son durumu... /01.02.2022

Fenerbahçe, Süper Lige verilen arayı Antalya kampında değerlendiriyor. Oyuncular kamp çalışmalarına devam ederken yönetim tarafında ise transfer harekatı sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerin transfer gündemini açıkladı. Kul, Sol bek, kaleci ve hücum bölgesinde arayışlar var. UEFA listesi verilmeden önce sol bek transferini bitirmek istiyor Fenerbahçe. Konan transferinde gelişme yok. Menajeri fazla para istiyor. Nico Schulz, Borussia Dortmundda kalıyor. Uğur Çiftçi ile önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir. Forvette ise Alfredo Morelos ismi gündemde. Benfica, Seferovici elinden çıkarmak istiyor ama Fenerbahçe kiralamak istiyor. Sinan Bolatta ise Gent problem oldu. Satmak istemiyorlar. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi