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7/24 Dinle A Spor İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi" /23.12.2021
İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi" /23.12.2021

İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi" /23.12.2021

150 Bölüm | 32:30:38

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01

İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi" /23.12.2021

A Spor 01:30
02

G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

A Spor 01:12
03

Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

A Spor 01:06
04

G.Saray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş" /22.12.2021

A Spor 00:56
05

Avcı'nın o hamlesine dikkat çekti! "2 futbolcu..." /19.12.2021

A Spor 01:09
06

G.Saray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..." /18.12.2021

A Spor 05:15
07

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
08

Dikkat çeken G.Saray yorumu! "Takımda eksik olan..." /20.12.2021

A Spor 01:32
09

Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." /16.12.2021

A Spor 01:41
10

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'ın kadrosu yetersiz değil" /23.12.2021

A Spor 01:12

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