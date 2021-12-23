İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi" /23.12.2021

Fenerbahçede teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Vitor Pereiradan alınan koltuğa 4 farklı aday var. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, en uygun adayı açıkladı. Zeybek, Fenerbahçe bu dönemde yerli bir isme dönerse hata yapmış olur. Ondan dolayı İsmail Kartal olmamalı. Joachim Löwün Fenerbahçeye uygun bir isim olduğunu düşünmüyorum. Benim profilime Slaven Bilic daha uygun. Löw uzun yıllar boyunca kulüp takımı çalıştırmadı ve bu tarz krizlere alışık değil. Löw burada harcanır. Fenerbahçeye aslında Alex De Souza yakışır ama bu dönemde o da harcanır. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi