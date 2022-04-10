İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! /10.04.2022

Fenerbahçe Galatasaray CANLI İZLE | Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasarayı konuk edecek. İkincilik fırsatını çevirmek istemeyen Kanarya, Aslanı sahasında mağlup etmek istiyor. Aslan ise çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçenin derbiye Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11i ile çıkması bekleniyor. Galatasaray muhtemel 11i ise Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis şeklinde bekleniyor. Dev derbi 10 Nisan Pazar günü saat 20:30da oynanacak. Zorlu maç Ülker Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını CANLI izle...