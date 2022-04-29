İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı öncesi Kanarya'nn muhtemel 11'i! /29.04.2022

Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FKyı konuk edecek. Sarı lacivertli ekip maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine adını yazdırmak istiyor. Kanaryanın bu maçta sahaya Altay, Nazım Sangare, Serdar, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, Rossi, İrfan Can ve Serdar Dursun 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 29 Nisan Cuma günü saat 20:30da başlayacak. Maç Ülker Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını CANLI izle...