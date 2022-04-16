İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi iki takımın 11'leri! /16.04.2022

Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Süper Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kanarya evinde kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligine katılmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe ise ligde kalmak için multak zafere göz dikmiş durumda. Sarı lacivertli takım sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11i ile çıkacak. Misafir takımın ilk 11i ise Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo şeklinde. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Ülker Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...