İşte Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri! /16.04.2022

Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Süper Ligin 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepeyi konuk edecek. Kanarya zorlu maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligine katılmak istiyor. Göztepe ise ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli takımın sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Ülker Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...