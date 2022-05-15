İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçı öncesinde Kanarya'nın 11'i! /15.05.2022

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrükü konuk edecek. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleyi kazanarak sezonu ikinci bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçenin Karagümrük karşısında Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11i ile sahada olacak. Müsabaka 15 Mayıs Pazar günü saat 19:00da başlayacak. Maç Ülker Stadyumunda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...