İşte Fırtına'nın Hatay'daki muhtemel 11'i /06.05.2022

Hatayspor - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspora konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde bordo mavili ekip ligin zirvesinde sezonu tamamlamayı garantiledi. Fırtınanın Hatay deplasmanında Erce, Serkan Asan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi ve Cornelius 11i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00da başlayacak. Maç Yeni Hatay Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...