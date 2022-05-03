İşte Fırtına'nın şampiyonluk kutlama planı! /03.05.2022

Süper Ligin 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Bundan sonra gözler Fırtınanın şampiyonluk kutlamalarında. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo mavili ekibin planlamasını açıkladı. Sel, Trabzonspor taraftarı 8 Mayısta İstanbul Yenikapıda şampiyonluk kutlaması yapacak. Ardından kutlamalar daha organize bir şekilde Trabzonda devam edecek. Antalyaspor maçından sonra taraftar sevinçten sahaya girdi ve saha zemini bozuldu. Bundan dolayı Altay maçı başka bir yerde oynanabilir ama şampiyonluk kupası her türlü Trabzonda kaldırılacak. Ayrıca Trabzonspor kulübü yeni bir şampiyonluk forması ile Altay maçına çıkabilir. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi