İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi son gelişmeler! /18.04.2022

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecekler. Sarı kırmızılı ekip kötü geçen sezonda moral depolamak için galibiyet arıyor. Misafir takım ise ligde düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Aslanın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis 11i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30da başlayacak. Maç Nef Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...