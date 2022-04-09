İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın ilk 11'i! /09.04.2022

Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Süper Ligin 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FKnın konuğu olacak. Hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenen maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da oynanacak. Şampiyonluğa koşar adımlarla devam eden Fırtına sahaya Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11i ile çıkacak. Müsabaka Medical Park Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını CANLI izle...