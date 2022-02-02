İşte Gedson'un Beşiktaş'a geliş tarihi! /02.02.2022

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaraya transfer çalımı attı. Galatasaray forması ile göz dolduran Gedson Fernandesin uzun zamandır sarı kırmızılı ekibe katılması beklenirken Kara Kartal transferi bitirdi. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Gedsaonun Türkiyeye geleceği tarihi açıkladı. Kelleci, Gedson Fernandes bugün Çaykur Rizespor için Türkiyeye geliyor. Sezon sonuna kadar Rizede oynayıp gelecek sezondan itibaren Beşiktaşta forma giyecek. Bunun sebebi ise iletişimsizlik oldu. Halbuki Galatasaraya gelecekti. Şimdi yönetim tepki çekecek taraftar bazında. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi