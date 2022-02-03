İşte Gedson'un transfer süreci! 6 saat içinde... /03.02.2022

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Galatasarayda forma giyen Gedson Fernandesi kadrosuna kattı. Yıldız isim sezon sonuna kadar Çaykur Rizesporda forma giyecek. 1 Temmuzdan itibaren Beşiktaş forması giyecek. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu süreci detaylarıyla aktardı. Şahinoğlu, Yaz transfer döneminde de istemişti Beşiktaş. En sonunda Ahmet Nur Çebiden menajer Ahmet Buluta telefon gitti. Çebi ekibine çalışmalara başlayabilirsiniz dedi ve Beşiktaş resmi olarak girişimlere başladı. Beşiktaş transferi 6 saatte bitirdi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi