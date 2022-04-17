İşte Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i! /17.04.2022

Giresunspor Beşiktaş maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı ekip Giresun deplasmanında kazanarak UEFA Konferans Ligine katılmak istiyor. Ev sahibi ise ligde 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmanın peşinde. Kartalın bu maçta sahaya Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...