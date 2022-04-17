İşte Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlı ekibin ilk 11'i! /17.04.2022

Giresunspor Beşiktaş maçını CANLI İZLE | Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Ligin 33. haftasında karşı karşıya gelecekler. Siyah beyazlı ekip Giresun deplasmanından 3 puan çıkartarak UEFA Konferans Ligine katılmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip ise 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmak istiyor. Kartal bu maça Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkacak. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...