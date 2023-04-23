Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrükle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde son 18 maçtan 17 galibiyetle ayrılırken, bu maçı da kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkının azalmasını engellemek istiyor. Konuk takım ise ligde son 7 deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Peki; Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11ler nasıl olacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi