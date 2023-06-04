Spor Toto Süper Ligin 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçeyi Nef Stadyumunda konuk edecek. Sarı-kırmızılılar dev derbiyi kazanarak şampiyonluk kupasını kaldıracağı maçta çifte sevinç yaşamak istiyor. Deplasmanda rakibine 8 sezondur mağlup olmayan sarı-lacivertliler de bu seriyi devam ettirip ligde 2. sırayı korumanın peşinde... Peki; Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11ler nasıl olacak? İki takımdan son gelişmeleri A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Furkan Yıldız aktardı. | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri GS FB spor haberi