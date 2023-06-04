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İşte G.Saray F.Bahçe derbisine dair tüm bilgiler! /04.06.2023

İşte G.Saray F.Bahçe derbisine dair tüm bilgiler! /04.06.2023

A Spor

150 Bölüm | 26:40:47
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01

İşte G.Saray F.Bahçe derbisine dair tüm bilgiler! /04.06.2023

A Spor 04:44
02

G.Saray'da flaş Juan Mata kararı! /28.05.2023

A Spor 00:37
03

Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi flaş sözler! /30.05.2023

A Spor 01:10
04

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark ne? /01.06.2023

A Spor 00:35
05

G.Saray'dan kupa başvurusu! /31.05.2023

A Spor 00:46
06

F.Bahçe'de şok Jesus iddiası! /26.05.2023

A Spor 01:51
07

Derbiyi böyle değerlendirdi! "Stresli olacak taraf..." /03.06.2023

A Spor 00:42
08

Çarpıcı G.Saray sözleri! "Şampiyon gibi oynamasa da..." /29.05.2023

A Spor 01:33
09

Flaş İrfan Can sözleri! /25.05.2023

A Spor 02:08
10

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçında! /02.06.2023

A Spor 00:43
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