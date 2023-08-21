UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 3-0 kazanmış ve büyük bir avantaj elde etmişti. Cimbom, ülke puanı açısından bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11ler nasıl olacak? Mücadele öncesi son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi