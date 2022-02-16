İşte G.Saray'ın Gomis planı! /16.02.2022

Süper Ligin ilk haftasından bu yana gol bulma yollarında sorun yaşayan Galatasaray eski yıldızı Bafetimbi Gomisi devre arası transfer döneminde takıma katmıştı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Gomisin nasıl kullanılması gerektiğini açıkladı. Şahinoğlu, Gomis, Galatasaraya yüksek tempo kazandırsın diye alınmadı. Bitiricilik eksiğini kapatması için alındı. Orta sahaya destek, hücum pres gibi şeyler beklenmemeli. Taylan ve Berkandan birini çıkartıp Mostafa Mohamedi orada dahil edebilirsiniz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi