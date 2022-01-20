İşte G.Saray'ın kaleci probleminin sebebi! /20.01.2022

Galatasarayda kaleci sorunu devam ediyor. Fernando Musleranın yokluğunda Fatih Öztürk ve İsmail Çipeden istenen verimi alamayan sarı kırmızılı ekipte Giresunspora kiralanan Okan Koçukun performansı da ayrıca göz dolduruyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu konuya dikkat çekti ve sorunu açıkladı. Çorlu, Okan Koçuk kalsaydı bu performansı sergileyebilir miydi? Galatasarayda asıl sorun kaleci antrenörü. Bu kadar sayıda kaleci varsa ve kendilerini geliştiremiyorlarsa burada bir sıkıntı var. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi