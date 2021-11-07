İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! "Ara transfer döneminde..." /07.11.2021

Galatasarayda transfer süreci hızlandı. Yönetim ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, 3 pozisyona transfer istiyor. Sezon başından beri özellikle 6 numara pozisyonunda sırıtan sarı kırmızılı ekipte gözler eski Beşiktaşlı Elnenyde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasarayda son gelişmeleri aktardı. Özcan, Galatasarayda 14 yabancı var. Kontenjan açmak zorunda. Mohamed ya da Diagnenin satışı gerekiyor burada. Ayrıca sezon başında 100 bin euroluk uygun bir kiralama bedeli ile gelen ancak beklentileri karşılayamayan bir Gustavo Assunção var. Galatasaray o bölgeye oyuncu transfer edecek. Transfer yapılana kadar Berkan oynayacak. Elneny ile ara transfer döneminde görüşme yapılacak. 3 yıllık 10,5 milyon euro gibi bir fiyat isteyemez çünkü Arsenal ile sözleşmesi bitiyor. Ben bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi